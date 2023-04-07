32-летняя кошка может стать самой старой в мире

Пушистой черепаховой кошке Рози 1 июня исполнится 32 года. Она может получить титул самой старой в мире, пишет RuNews24.

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При пересчете на человеческий возраст Рози 144 года. При этом она за всю жизнь была у ветеринара дважды: в 90-х ее стерилизовали, а пять лет назад понадобилось пропить антибиотики, чтобы избавиться от кисты на голове.

У кошки есть все зубы, рассказывает ее хозяйка — 72-летняя Лайла Брисетт из Норвича, Норфолк. Она взяла Рози котенком в тростниковой корзине в 1991 году.

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Лайле предлагают связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса и зафиксировать, что Рози — самая старая в мире кошка. Сейчас рекорд закреплен за кошкой на пять лет младше.