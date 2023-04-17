Осьминог чуть не задушил дайвера во время фотосъемки

Дайвер хотел сфотографироваться с гигантским осьминогом под водой, но чуть не погиб. Моллюск обвил его щупальцами и попытался задушить. Об этом сообщает LADBible.

Фото: Pxhere Pxhere

Дайверы из Канады Майкл Маркотт и Стюарт встретили гигантского осьминога на глубине рядом с побережьем Британской Колумбии. Они решили сделать несколько памятных снимков, но животное оказалось опасным.

Стюарт подплыл к осьминогу с камерой, и моллюск обвил его щупальцами. Он постепенно подбирался к шее дайвера. Через несколько секунд осьминог заметил второго мужчину и попытался вырвать у него из рук камеру.

В итоге дайверы остались живы, поскольку осьминог уплыл.

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