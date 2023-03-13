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2 часа назад

Как выглядит и чем живет гигантская выдра: видео

Мария Каткова

Большинство людей знают выдру как небольшого и милого зверька. На самом деле существует несколько видов выдр. И если речная выдра может быть от 7 до 12 килограммов, то другие виды будут значительно крупнее. Одним из самых больших видов считается бразильская выдра, также ее называют "гигантская". Ее вес может достигать 24 килограмма, что в два раза больше речной.

Этот вид обитает в лесах Амазонки, длина тела составляет до двух метров. Они активны в дневное время и охотятся за рыбой, птицами, грызунами и даже амазонками.

Считалось, что представители этого вида вымерли в Аргентине еще в конце 1980 годов, но в 2021 их вновь заметили в бассейне Амазонки. Раньше они сильно страдали от рук человека: за ними охотились ради меха, а места обитания были разрушены. Однако теперь экологи планируют сделать все возможное, чтобы этот вид выдр не вымер и продолжил существовать в дикой природе.

Более подробно о том, как живут гигантские выдры рассказал в своем блоге в TikTok @top_priroda.

5 фактов дня: милые выдры и прах в пачке чипсов

Смотрите видео и узнаете, чем гигантские выдры отличаются от речных.

Ранее сообщалось, что выдра, наслаждающаяся жизнью, покорила соцсети.

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