Рыбак нашел рвоту кашалота стоимостью 7 миллионов рублей
36-летний рыбак из города Районг в Таиланде нашел три килограмма рвоты кашалота (амбры). Ее стоимость составляет более семи миллионов рублей. Об этом сообщает The Thaiger.
Чувит Сенаной обнаружил амбру, когда искал креветок и крабов. По словам мужчины, он сразу осознал ценность находки, поскольку раньше видел ее в новостях.
Мужчина обратился к экспертам, чтобы подтвердить подлинность амбры. После этого Сенаной рассчитывает ее продать.
Если вещество классифицируют как амбру высокого качества, то рыбак сможет заработать до одного миллиона бат (2,4 млн рублей) за килограмм.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что самарский рыбак поймал двухметрового сома.