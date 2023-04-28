Рыбак нашел рвоту кашалота стоимостью 7 миллионов рублей

36-летний рыбак из города Районг в Таиланде нашел три килограмма рвоты кашалота (амбры). Ее стоимость составляет более семи миллионов рублей. Об этом сообщает The Thaiger.

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Чувит Сенаной обнаружил амбру, когда искал креветок и крабов. По словам мужчины, он сразу осознал ценность находки, поскольку раньше видел ее в новостях.

Мужчина обратился к экспертам, чтобы подтвердить подлинность амбры. После этого Сенаной рассчитывает ее продать.

Если вещество классифицируют как амбру высокого качества, то рыбак сможет заработать до одного миллиона бат (2,4 млн рублей) за килограмм.