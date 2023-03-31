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40 минут назад

Рыбаки вытащили 300-килограммового тунца несмотря на сломанную удочку

Мира Маркина

По-настоящему удачный улов ждал группу рыбаков в Мексиканском заливе. У техасского побережья мужчины выловили гигантского тунца. Соответствующую новость сообщил портал Newsweek.

Рыбаки вытащили гигантского тунца несмотря на сломанную удочку
Фото: UnsplashUnsplash

Капитан судна рассказал, что тунец клюнул на удочку команды еще 24 марта. Чтобы вытащить огромную рыбу из воды, рыбакам понадобилось два часа. Пока тунца затаскивали на борт, сломалась удочка. Но улов от команды не ушел.

Поскольку поймать такую рыбу – большая удача, моряки сфотографировались с ней и разместили снимок в соцсетях.

Соцсети

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Пойманный голубой тихоокеанский тунец весил 306 килограммов. Рыбу разделали уже на берегу и продали сразу 14 покупателям.

Напомним, длина тихоокеанского голубого тунца может достигать трех метров. Вес такой рыбы будет не меньше 450 килограммов. Мясо ее считается во всем мире деликатесом.

Ранее мы писали, что самарский рыбак поймал двухметрового сома.

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