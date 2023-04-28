Вторым носом у собак называют орган, который находится в носовой полости животного. Он состоит из специальных рецепторов, которые реагируют на химические вещества в воздухе и передают информацию в мозг собаки.

На странице @Petshopblog рассказали, для чего на самом деле собакам нужен этот орган.

Орган Якобсона, или же вомероназальный орган, играет важную роль в обнаружении и анализе запахов. С помощью него собаки могут определять пол, возраст и здоровье других животных. А также они могут его использовать для обнаружения следов добычи, определения направления движения и даже для обнаружения опасных газов или веществ.

Подробнее о том, что такое второй нос у собак, смотрите в видео.