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Где находится второй нос у собак: видео

Вторым носом у собак называют орган, который находится в носовой полости животного. Он состоит из специальных рецепторов, которые реагируют на химические вещества в воздухе и передают информацию в мозг собаки.

На странице @Petshopblog рассказали, для чего на самом деле собакам нужен этот орган.

Орган Якобсона, или же вомероназальный орган, играет важную роль в обнаружении и анализе запахов. С помощью него собаки могут определять пол, возраст и здоровье других животных. А также они могут его использовать для обнаружения следов добычи, определения направления движения и даже для обнаружения опасных газов или веществ.

Общение белух в Приморье попало на видео

Подробнее о том, что такое второй нос у собак, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как устроено зрение хомяков.

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