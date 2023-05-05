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Женщина купила новый дом с огромными змеями в стенах

Американка Эмбер Холл к 42 годам наконец-то смогла позволить себе покупку дома. Однако радость от приобретения недвижимости совсем скоро обернулась для женщины большими проблемами, сообщает LADBible.

Находка в стенах сорвала переезд женщины в новый дом
© globallookpress.com

Получив ключи, Эмбер приступила к переезду. Однако ее собака стала странно себя вести, находясь в новом доме: шипеть, смотреть в стену.

«Я подошла посмотреть, на что он смотрит. Мне показалось, что там может быть паук или что-то в этом роде. В стене были две маленькие дырки, и я через них увидела, как по стене ползут змеи», — рассказала шокированная женщина.

С момента обнаружения первых неприятных соседей Эмбер нашла еще десять змей. Американка считает, что их может быть еще больше, ведь она по-прежнему слышит подозрительные звуки в перегородках между комнатами. Холл боится распаковывать вещи, ведь в коробках или под ними также могут жить змеи.

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Представители компании, у которой Эмбер приобрела недвижимость с сюрпризом, заявили, что не знали о существовании змей в доме.

Ранее мы писали, как себя вести при встрече со змеей.

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