Еноты разгромили мурманское кафе и съели запас корма на месяц

Тайм-кафе в Мурманске разгромили еноты, которые там жили. Об этом пишет "Мир 24".

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Пятеро енотов — трое самцов и две самки — ночью взломали замок вольера. Одна из самок стояла на табуретке и ковырялась в замке, другая — толкала дверь.

Когда животные выбрались, то съели столько корма и миндаля, сколько хватило бы на месяц. Помимо этого, они порвали бумажные полотенца и погрызли упаковки с перчатками. Общая сумма ущерба — почти 15 тысяч рублей.

Хозяева енотов с помощью ветеринаров убедились, что животные здоровы, а на вольер поставили дополнительные замки.