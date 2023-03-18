Как выглядят самые крошечные животные в мире

Люди настолько малы по сравнению с некоторыми животными; вроде слонов и китов, что кажутся рядом с ними крохотными.

1/7 Самая маленькая птица в мире, колибри-пчела , или Mellisuga helenae, обычно вырастает до 5,6 сантиметра в длину. Живущая на Кубе птица весит меньше трех граммов и может взмахивать крыльями до 200 раз в секунду. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Без учета длины хвоста взрослая этрусская бурозубка , или Suncus etruscus, в среднем имеет длину около 11,4 сантиметра. Найденные в поясе суши, который простирается от Средиземноморья до Юго-Восточной Азии, эти крошечные животные едят до 25 раз в день из-за их высокого метаболизма. Фото: Trebol-a/commons.wikimedia.org 3/7 Будучи 23,5–29,5 см в длину, карликовый айдахский кролик, находится под угрозой исчезновения и обитает в основном на западном побережье Соединенных Штатов. Они, как правило, живут в высокой густой полыни, которая также составляет большую часть их рациона. Фото: USFWS - Pacific Region/Flickr 4/7 Карликовая мартышка (Cebuella pygmaea) — самая маленькая обезьяна в мире. Крошечные существа живут в тропических лесах Южной Америки и, как правило, имеют рост 11,7–15,7 см, не считая хвостов. Фото: roger smith/Flickr Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Барбадосская змея, или Leptotyphlops carlae, считающаяся самой маленькой змеей в мире, в среднем вырастает всего до 10,4 сантиметра. Некоторые ученые считают, что вся популяция нитевидных змей обитает на территории Барбадоса в пределах нескольких квадратных километров. Фото: Gionorossi/commons.wikimedia.org 6/7 Средний взрослый хамелеон Brookesia micra вырастает чуть более 2,5 сантиметров в длину. Он достаточно мал, чтобы поместиться на человеческом пальце. Исследователи обнаружили этот вид, эндемичный для Мадагаскара, в начале 2012 года. Фото: globallookpress.com 7/7 Виргинский круглопалый геккон обитает в Карибском море и имеет длину всего 1,5 сантиметра. Считается, что это самая маленькая рептилия в мире, но исследователи полагают, что этот вид существует только в Национальном парке Харагуа в Доминиканской Республике. Фото: Reddit

Но природа настолько разнообразна, что создала и суперкрохотные виды — настолько маленькие, что мы едва ли можем заметить, не говоря уже о том, чтобы понять, как они выживают в этом огромном мире.