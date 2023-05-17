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Как понять настроение кошки по хвосту: видео

Понять настроение кошки не так уж просто, но есть один способ, который поможет владельцам сориентироваться и определить, что происходит с питомцем.

Блогер @Nedzvedskaya рассказала, как по хвосту понять эмоции кошки. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

1. Хвост прямой и вертикальный. Такое положение свидетельствует о том, что кошка чувствует себя хорошо и уверенно.

2. Если кошка машет хвостом или бьет им по полу, то она раздражена или в гневе.

3. Хвост задран вверх и подрагивает – признак возбуждения или радости.

Некоторые знаки могут быть индивидуальными для каждой кошки, поэтому необходимо наблюдать за своим питомцем и изучать его язык тела.

Что в поведении людей не любят кошки

Подробнее о том, как понять настроение кошки по хвосту, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему кошка трется о ноги хозяина.

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