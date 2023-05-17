Как понять настроение кошки по хвосту: видео
Понять настроение кошки не так уж просто, но есть один способ, который поможет владельцам сориентироваться и определить, что происходит с питомцем.
Блогер @Nedzvedskaya рассказала, как по хвосту понять эмоции кошки. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание:
1. Хвост прямой и вертикальный. Такое положение свидетельствует о том, что кошка чувствует себя хорошо и уверенно.
2. Если кошка машет хвостом или бьет им по полу, то она раздражена или в гневе.
3. Хвост задран вверх и подрагивает – признак возбуждения или радости.
Некоторые знаки могут быть индивидуальными для каждой кошки, поэтому необходимо наблюдать за своим питомцем и изучать его язык тела.
Подробнее о том, как понять настроение кошки по хвосту, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, почему кошка трется о ноги хозяина.