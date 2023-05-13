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Что в поведении людей не любят кошки: видео

Кошки обладают уникальным характером, который отличается от других животных. Они могут проявлять свою независимость и не любят, когда их тревожат или заставляют делать что-то против их воли.

Они ценят свою независимость и предпочитают, чтобы их общение с людьми было на равных условиях. Но в некоторых случаях позитивное общение с кошачьими может быть нарушено, так как многие привычные человеку вещи они воспринимают негативно.

На странице @Petshopblog рассказали, что кошки больше всего не любят в образе жизни человека. Например, кошки ценят постоянство и ненавидят даже незначительные перемены, допустим, смену наполнителя для лотка.

Возможно, вы не знали, но кошки не переносят запах любого парфюма. О причинах этой нелюбви, а также о других вещах, которые вызывают сильный дискомфорт у этих животных, смотрите в видео.

Хозяин заснял, чем занимаются его коты во время прогулки

Ранее мы рассказывали про породы кошек, которые были выведены в России.

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