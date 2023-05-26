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Медведь пробрался в пекарню и съел 60 кексов

Большой бурый медведь забрался в гараж пекарни и съел 60 кексов. Это произошло в среду утром в американском штате Коннектикут.

Медведь пробрался в пекарню и съел 60 кексов
© Pxhere

Медведя заметила Морин Уильямс, сотрудница предприятия. В тот момент она загружала кондитерские изделия в фургон для доставки. Как говорит Морин, появление хищника ее шокировало.

Женщина говорит, что три раза кричала на хищника, но он все равно возвращался раньше, чем она успевала закрыть гараж:

"Он издал какой-то фыркающий звук, а потом направился ко мне. Медведь был слишком близко, поэтому я решила убежать".

На видео, которое демонстрировал телеканал WTNH, заметно, что медведь забрал коробку кексов, которая уже была в фургоне, и съел все, что там было, на заднем дворе. Люди пытались прогнать его с помощью сигнализации автомобиля, но сделать это долго не удавалось. В конце концов хищник ушел, а полицейские затем проверили местность и убедились, что медведь ушел в лес.

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