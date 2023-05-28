Чиновник из Индии, делая селфи, уронил телефон в дамбу и приказал осушить ее

Индийский чиновник Раджеш Вишвас, делая селфи, уронил свой смартфон в дамбу Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

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Оказалось, телефон чиновника был марки Samsung и стоил около 1200 долларов. Но с неприятностью чиновник не смирился, а просил местных водолазов найти телефон в воде.

Когда они не справились, чиновник придумал другое решение проблемы и приказал осушить дамбу. Потребовалось три дня, чтобы откачать миллионы литров воды из плотины.

Насос работал в течение нескольких дней, выпустив примерно два миллиона литров воды — что, по сообщениям, достаточно для орошения 6 кв. км сельскохозяйственных угодий.

К моменту обнаружения телефон был слишком залит водой и уже не работал.

Вишвас заявлял, что это «фактически принесет пользу фермерам, у которых будет больше воды».

Позже Вишвас оправдывался тем, что телефон содержит конфиденциальные правительственные данные и его надо было обязательно вернуть, но чиновника все равно обвинили в злоупотреблении своим положением.