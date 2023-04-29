Кто впервые в истории умер от смеха

Можно ли умереть от смеха и с кем это случилось впервые в истории
Мы часто шутим, что "умираем от смеха", рассказывая о забавной ситуации из жизни, но на самом деле это не просто фраза-гипербола, а реальные медицинские случаи. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Смерть от смеха происходит чрезвычайно редко, но все же случается. Обычно такая смерть наступает либо в результате остановки сердца, либо в результате удушья , которое само по себе было вызвано приступом смеха. Случаи смерти от смеха были зарегистрированы со времен Древней Греции до наших дней.
Причины из медицины
Смерть может наступить в результате нескольких патологий, связанных со смехом. Так, например, инфаркт моста и продолговатого мозга в головном мозге может вызвать псевдобульбарный аффект. Удушье, вызванное смехом, приводит к отключению организма из-за нехватки кислорода.
Смех также может вызвать атонию и коллапс («агеластический обморок»), что, в свою очередь, вызывает травму.
Геластические припадки могут быть связаны с очаговыми поражениями гипоталамуса. В зависимости от размера поражения эмоциональная лабильность может быть признаком острого состояния, а не сама по себе причиной летального исхода.
Первые задокументированные случаи в истории:
- Согласно различным источникам, Зевксис, греческий художник 5-го века до нашей эры, умер, рисуя греческую богиню красоты Афродиту. Художник не смог сдержать смех, когда выяснилось, что свой портрет в образе Афродиты заказала совсем не миловидная старуха.
- Античный ученый Хрисипп, также известный как «человек, который умер от смеха над собственной шуткой», — греческий философ-стоик 3-го века до н.э., умерший от смеха после того, как увидел, как осел ест его ферментированные инжиры. Он сказал рабу дать ослу неразбавленное вино, чтобы он запил их, а затем, «слишком много смеясь, он умер» от собственных слов.
- В 1410 году король Мартин Арагонский умер от несварения желудка и неконтролируемого смеха, вызванных шуткой, рассказанной его любимым придворным шутом.