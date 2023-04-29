Кто впервые в истории умер от смеха

Мы часто шутим, что "умираем от смеха", рассказывая о забавной ситуации из жизни, но на самом деле это не просто фраза-гипербола, а реальные медицинские случаи. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Смерть от смеха происходит чрезвычайно редко, но все же случается. Обычно такая смерть наступает либо в результате остановки сердца, либо в результате удушья , которое само по себе было вызвано приступом смеха. Случаи смерти от смеха были зарегистрированы со времен Древней Греции до наших дней.

Причины из медицины

Смерть может наступить в результате нескольких патологий, связанных со смехом. Так, например, инфаркт моста и продолговатого мозга в головном мозге может вызвать псевдобульбарный аффект. Удушье, вызванное смехом, приводит к отключению организма из-за нехватки кислорода.

Смех также может вызвать атонию и коллапс («агеластический обморок»), что, в свою очередь, вызывает травму.

Геластические припадки могут быть связаны с очаговыми поражениями гипоталамуса. В зависимости от размера поражения эмоциональная лабильность может быть признаком острого состояния, а не сама по себе причиной летального исхода.

Первые задокументированные случаи в истории:

Согласно различным источникам, Зевксис, греческий художник 5-го века до нашей эры, умер, рисуя греческую богиню красоты Афродиту. Художник не смог сдержать смех, когда выяснилось, что свой портрет в образе Афродиты заказала совсем не миловидная старуха.

Античный ученый Хрисипп, также известный как «человек, который умер от смеха над собственной шуткой», — греческий философ-стоик 3-го века до н.э., умерший от смеха после того, как увидел, как осел ест его ферментированные инжиры. Он сказал рабу дать ослу неразбавленное вино, чтобы он запил их, а затем, «слишком много смеясь, он умер» от собственных слов.