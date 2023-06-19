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Зачем японцы нанимают соблазнителя для своей половинки: видео

Не везде легко развестись по взаимной договоренности. Проблемы с этим возникают в Японии.

В Стране восходящего солнца очень популярны агентства, которые стремятся разрушить чужой брак. Закон в Японии не позволяет людям развестись так легко: для этого должна быть веская причина, например измена. Поэтому для японцев, которые хотят расстаться со своими супругами, наиболее эффективный способ — нанять человека, который соблазнит их партнера.

Сотрудники специальных агентств изучают вкусы и образ жизни второй половинки своего заказчика. При помощи этого они создают образ идеального человека, который с легкостью сможет разрушить чужой брак.

Позже заказчику присылают доказательства, которые подтверждают факт измены. Теперь человек может не только развестись с нелюбимым мужем или женой, но и получить солидную компенсацию за измену партнера.

Дело не в тебе: что на самом деле толкает людей на измены

Об этом факте рассказала блогер @Olya_lolyaa.

Ранее мы писали про 5 странных вещей, которые придумали в Японии.

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