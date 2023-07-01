Безумные выходки, которые совершали фанаты знаменитых актеров

Порой фанаты не только дарят любовь своим кумирам, но и совершают ради них безумные поступки. После такого неугомонных поклонников точно заметят. Но вряд ли знаменитости обрадуются их вниманию.

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"Рамблер" рассказывает, какими странными способами фанаты известных актеров пытались выразить свою любовь.

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Дама с ножницами

Однажды актер Роберт Паттинсон выходил из отеля Sutton Place в Ванкувере. Открыв двери, он внезапно почувствовал, как пара ножниц лязгнула буквально в сантиметре от его лица. К счастью, рядом был телохранитель, который не позволил странной женщине навредить Роберту. Ножницы принадлежали давней фанатке актера, которая специально прилетела в Канаду, чтобы отрезать прядь волос кумира и сделать себе куклу вуду.

Новый отец

В один день актер Том Фелтон, известный по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, получил... документы на усыновление. Их ему прислал фанат, который незадолго до этого официально сменил имя на Люциус Малфой. Странный поклонник выдвинул актеру условие — тому тоже нужно было взять себе имя киноперсонажа, чтобы у них вышла полноценная семья. Фелтон этому предложению удивился, потому что он рос в дружной полной семье.

Барбершоп

Актера Хью Джекмана безумный случай с фанатами тоже не обошел стороной. Когда Джекман занимался в фитнес-клубе, к нему подбежала поклонница и приставила к его горлу электромашинку со словами: "Мы же поженимся, да?". На суде женщина объяснила, что не собиралась причинять любимому актеру вреда. Она просто очень хотела сбрить ужасные бакенбарды у будущего супруга.

Свежий воздух

Однажды на сайте E-bay появился необычный лот — воздух, которым дышали Анджелина Джоли и Брэд Питт. В аннотации к этому товару было сказано, что воздух был собран на премьере фильма «Мистер и миссис Смит» в Калифорнии. Видимо, когда актеры общались с поклонниками, один из фанатов открыл пустую банку, чтобы внутрь попали молекулы.

Покушение на президента во имя любви

Мужчина по имени Джон Хинкли после просмотра фильма "Таксист" безумно влюбился в актрису Джоди Фостер. Он писал ей горы писем, постоянно преследовал и даже стал посещать писательные курсы в университете, где тогда училась Фостер. Навязчивый поклонник не интересовал актрису. Однако Хинкли не отчаивался.