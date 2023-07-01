Безумные выходки, которые совершали фанаты знаменитых актеров
Порой фанаты не только дарят любовь своим кумирам, но и совершают ради них безумные поступки. После такого неугомонных поклонников точно заметят. Но вряд ли знаменитости обрадуются их вниманию.
"Рамблер" рассказывает, какими странными способами фанаты известных актеров пытались выразить свою любовь.
Дама с ножницами
Однажды актер Роберт Паттинсон выходил из отеля Sutton Place в Ванкувере. Открыв двери, он внезапно почувствовал, как пара ножниц лязгнула буквально в сантиметре от его лица. К счастью, рядом был телохранитель, который не позволил странной женщине навредить Роберту. Ножницы принадлежали давней фанатке актера, которая специально прилетела в Канаду, чтобы отрезать прядь волос кумира и сделать себе куклу вуду.
Новый отец
В один день актер Том Фелтон, известный по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, получил... документы на усыновление. Их ему прислал фанат, который незадолго до этого официально сменил имя на Люциус Малфой. Странный поклонник выдвинул актеру условие — тому тоже нужно было взять себе имя киноперсонажа, чтобы у них вышла полноценная семья. Фелтон этому предложению удивился, потому что он рос в дружной полной семье.
Барбершоп
Актера Хью Джекмана безумный случай с фанатами тоже не обошел стороной. Когда Джекман занимался в фитнес-клубе, к нему подбежала поклонница и приставила к его горлу электромашинку со словами: "Мы же поженимся, да?". На суде женщина объяснила, что не собиралась причинять любимому актеру вреда. Она просто очень хотела сбрить ужасные бакенбарды у будущего супруга.
Свежий воздух
Однажды на сайте E-bay появился необычный лот — воздух, которым дышали Анджелина Джоли и Брэд Питт. В аннотации к этому товару было сказано, что воздух был собран на премьере фильма «Мистер и миссис Смит» в Калифорнии. Видимо, когда актеры общались с поклонниками, один из фанатов открыл пустую банку, чтобы внутрь попали молекулы.
Покушение на президента во имя любви
Мужчина по имени Джон Хинкли после просмотра фильма "Таксист" безумно влюбился в актрису Джоди Фостер. Он писал ей горы писем, постоянно преследовал и даже стал посещать писательные курсы в университете, где тогда училась Фостер. Навязчивый поклонник не интересовал актрису. Однако Хинкли не отчаивался.
Он решил воспроизвести сцену из своего любимого фильма, где герой Роберта Де Ниро стреляет в сенатора. Фанат, видимо, думал, что это впечатлит любимую актрису. Он отправил ей послание, в котором предупреждал о будущем ужасном поступке. Джоди Фостер отнесла письмо в полицию. Сейчас Хинкли сидит в тюрьме и известен тем, что совершил покушение на президента Рональда Рейгана.