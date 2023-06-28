3 загадочных случая, когда люди неожиданно исчезли

Таинственные исчезновения будоражат не меньше, чем загадочные убийства. Многие строят собственные теории, что же произошло с пропавшими.

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«Рамблер» делится подборкой трех историй, в которых люди однажды исчезли и так и не нашлись.

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Колония Роанок

Английская колония Роанок была основана губернатором Джоном Уайтом. Губернатор практически сразу вернулся на родину, оставив на острове более 100 поселенцев. К тому времени, когда Уайт вернулся обратно в колонию в 1590 году, все колонисты исчезли. Единственное, что осталось после них, — две надписи: «Croatoan» было вырезано на заборе, а «Cro» — на стволе дерева.

Многие считают, что исчезновение поселенцев связано с местными населением, поскольку Кроатоан — название коренного американского племени с Роанока. Возможно, жители были недовольны тем, что кто-то пытается украсть их родной остров, и решили уничтожить захватчиков.

Джимми Хофф

Wikipedia.org

Проницательный, умный и беспринципный Джимми Хофф начинал свой путь в качестве одного из организаторов профсоюза. К 1958 году он настолько поднялся по карьерной лестнице, что стал президентом Teamsters groups — крупнейшего профсоюза в США. Поскольку деятельность Teamsters была очень коррумпированной, Хоффа активно преследовали федеральные власти. В 1964 году его посадили за махинации, однако Хофф умудрялся контролировать работу Teamsters даже из-за решетки. В 1971 году мужчину освободили: при условии, что он больше не будет руководить делами профсоюза.

30 июля 1975 года Хофф отправился в ресторан в пригороде Детройта, чтобы встретиться с двумя мафиози и бывшими профсоюзными деятелями Энтони Провензано и Энтони Джакалоне. После этого Джимми Хофф загадочно пропал, и его больше никогда не видели.

Амброз Бирс

J. H. E. Partington

Амброз Бирс был репортером и писателем, который пережил Гражданскую войну в США. Продолжая работать газетным обозревателем, Бирс написал множество романов и рассказов, а также «Словарь Сатаны» — книгу социальных комментариев, замаскированную под сборник мрачных и остроумных определений известных терминов.

Он уехал из США в Мексику примерно в 1913 году — в то время, когда там бушевала революция. Последнее письмо, которое Бирс отправил своему другу, содержало следующие строки:

«Что касается меня, то я отправляюсь отсюда завтра в неизвестном направлении»