5 самых странных праздников в мире
В мире существует множество праздников, однако некоторые из них кажутся нам настоящим безумством.
Подробнее о том, какие праздничные традиции часто шокируют окружающих, — в материале "Рамблера".
Ночь измен
Среди жителей Индонезии принято семь раз в году собираться на священной горе, расположенной на острове Ява, чтобы обрести удачу и стать счастливыми. Древнее поверье гласит, что для этого необходимо семь раз за ночь вступить в сексуальный контакт с одним и тем же незнакомым человеком. Присутствующих не должны связывать брачные узы. Праздник Пон — легализованная форма измен в Индонезии, которую никто не порицает. Даже наоборот — поощряют, веря в силу обряда.
Фестиваль прыжков через детей
Во время испанского фестиваля El Colacho взрослые мужчины перепрыгивают через младенцев. Прыгунов наряжают в красно-желтые костюмы с кнутами и дубинками. Их внешний вид олицетворяет дьявола. Считается, что этот многовековой обычай освобождает новорожденных от первородного греха и защищает их от зла. Главное условие — младенцы должны быть рождены именно в год проведения фестиваля.
Фестиваль стального фаллоса
Каждую весну в японском городе Кавасаки проводится фестиваль фаллосов Канамара-мацури. Согласно местной легенде, когда-то давно демон влюбился в юную деву и спрятался внутри ее влагалища. В первую брачную ночь злой дух откусил фаллосы двум женихам возлюбленной. Тогда кузнец по ее просьбе взялся выковать железный фаллос, о который ревнивый демон сломал свои зубы. В день праздника люди могут купить тематические конфеты и сувениры.
Обезьяний фестиваль
Каждый год жители города Лопбури в Таиланде организовывают шведский стол для обезьян, которые живут рядом с кхмерским храмом Prang Sam Yot. Это празднество стали устраивать в честь храброй обезьяны, которая, согласно легенде, однажды спасла женщину от десятиглавого демона. В этот день для макак устраивают настоящее раздолье из 4 тысяч килограммов фруктов и других вкусных плодов.
Дни замороженного мертвого парня
Этот праздник устраивают в американском городке Недерланд. Он длится три дня и сопровождается музыкой и карнавалом. Фестиваль посвящен норвежцу по имени Бредо Морстоэла, чье тело после смерти заморозили в криогенной камере. Однако его родственники-иностранцы не знали, что хранить трупы в жилых домах в США — противозаконно. Неравнодушные местные жители и городские власти объединились, чтобы сохранить Бредо в замороженном состоянии, и стали устраивать в честь этого празднество.