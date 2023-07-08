5 самых пугающих мест мира

Некоторые места на этой планета напоминают самые настоящие локации из фильмов ужасов. Они заброшены, мрачны и внушают посетителям страх.

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"Рамблер" рассказывается о пяти жутких местах, которые популярны среди туристов.

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Остров заброшенных кукол в Мексике

Esparta Palma/Flickr

Остров, который населяют страшные куклы, находится в Сочимилько — районе города Мехико. Почти на всех деревьях развешены жуткие куклы. Ходит легенда, что житель острова — священник по имени Дон Джулиан Сантана Баррера — узнал, что неподалеку от его дома утонула девочка. Он каждый день слышал ее крики. Чтобы успокоить душу умершего ребенка, священник решил заполнить каждый уголок острова множеством кукол. Однако это не спасло его. По иронии судьбы мужчина и сам утонул.

Остров Хасима в Японии

commons.wikimedia.org

Остров Хасима — бывший промышленный центр, где велась активная добыча угля. Раньше в этом месте жили шахтеры, учителя, строители. Хасима был одним из самых густонаселенных островов в мире. Но в 70-х годах источники угля полностью иссякли, люди вынужденно уехали, и это место стало очередным городом-призраком. Основная достопримечательность острова — лестница, которая ведет к храму. Ее прозвали "лестницей в ад": вероятно, из-за крутого спуска и ужасного освещения.

Заброшенная больница в Италии

Andrea Pesce/Flickr

Раньше в психиатрической больнице Вольтерра проживало более 6 тысяч пациентов. Однако в 1978 году учреждение решили закрыть: власти прознали, что врачи весьма жестоко обращались с обитателями больницы. Наиболее изощренным наказанием была электрошоковая терапия. Всех пациентов привязывали к кроватям, и практически никто из них не выбрался из клиники. На одной из стен находится устрашающий рисунок под названием "1000 теней", при виде которого туристы сразу думают о неприкаянных душах всех пациентов.

Церковь Святого Георгия в Чехии

Marcus O. Bst/Flickr

Эта церковь находится в чешкой деревушке Лукова. Она была построена в 1352 году и до шестидесятых годов прошлого века оставалась обычной деревенской церковью. В 1968 году потолок здания обвалился прямо во время похорон и местные жители решили его не восстанавливать. Возможно, посчитали случившееся плохим знаком. Художник Якуб Хадрава населил церковь скульптурами-призраками, что придает этому святому месту еще более зловещую атмосферу.

Катакомбы в Париже

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