Полицейские приехали по вызову и нашли кричащего попугая
Бдительные соседи позвонили в полицию, когда услышали женские крики, доносившиеся из дома, где жил бывший полицейский. Об этом пишет издание Skynews.
Полицейские британского городка Канви-Айленд отреагировали на вызов и прибыли по указанному адресу на трех патрульных машинах. Они позвонили, дверь им открыл бывший коллега. В ситуации удалось быстро разобраться. Оказалось, что кричала вовсе не женщина, а попугай.
Стив Вуд в течение многих лет занимается разведением домашних попугаев. Он отметил, что попугаи чаще всего громко себя ведут по утрам и веером. Но в этот день особенно отличился трехлетний попугай по кличке Фредди. Также Стив Вуд подчеркнул, что в этой ситуации ни на кого не может обижаться, так как все действовали правильно. Он похвалил и соседей, которые не поленились позвонить в полицию, когда им показалось, что кричит женщина, и полицейских, которые приехали по вызову.