Полицейские приехали по вызову и нашли кричащего попугая

Стив Вуд в течение многих лет занимается разведением домашних попугаев. Он отметил, что попугаи чаще всего громко себя ведут по утрам и веером. Но в этот день особенно отличился трехлетний попугай по кличке Фредди. Также Стив Вуд подчеркнул, что в этой ситуации ни на кого не может обижаться, так как все действовали правильно. Он похвалил и соседей, которые не поленились позвонить в полицию, когда им показалось, что кричит женщина, и полицейских, которые приехали по вызову.