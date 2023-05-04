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Женщина из Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю

Во Вьетнаме женщина раскрыла измену мужа благодаря попугаю. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина из Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю
© Unsplash

Девушка наняла домработницу и поселила ее в комнату возле балкона, где жил говорящий попугай.

После появления новой женщины в доме, муж вьетнамки начал вести себя странно, но она не придала этому значения.

Как научить попугая разговаривать

Однако через несколько месяцев девушка услышала от попугая фразы сексуального характера, после чего усомнилась в верности супруга. Она установила в комнате домработницы скрытую камеру и узнала, что муж ей изменяет. После этого вьетнамка подала на развод.

Ранее "Рамблер" рассказывал, откуда в Турции появились попугаи.

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