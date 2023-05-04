Женщина из Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю

После появления новой женщины в доме, муж вьетнамки начал вести себя странно, но она не придала этому значения.

Однако через несколько месяцев девушка услышала от попугая фразы сексуального характера, после чего усомнилась в верности супруга. Она установила в комнате домработницы скрытую камеру и узнала, что муж ей изменяет. После этого вьетнамка подала на развод.