Женщина из Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю
Во Вьетнаме женщина раскрыла измену мужа благодаря попугаю. Об этом сообщает The Thaiger.
Девушка наняла домработницу и поселила ее в комнату возле балкона, где жил говорящий попугай.
После появления новой женщины в доме, муж вьетнамки начал вести себя странно, но она не придала этому значения.
Однако через несколько месяцев девушка услышала от попугая фразы сексуального характера, после чего усомнилась в верности супруга. Она установила в комнате домработницы скрытую камеру и узнала, что муж ей изменяет. После этого вьетнамка подала на развод.
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