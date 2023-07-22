3 исторических факта о римлянах, которые похожи на шутку

Римляне прославились как великие завоеватели, мыслители и творцы. Однако в истории этого народа было немало случаев, которые для современного человека теперь кажутся шуткой.

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Подробнее об этих исторических фактах — в материале "Рамблера".

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Римляне использовали мочу в хозяйстве

Моча содержит много аммиака, который отлично отбеливает вещи, а потому была у римлян в почете. Ее часто использовали при стирке. Одежду погружали в чаны с отстоявшейся мочой, топтали ее ногами, а потом отмывали в воде с пеплом или глиной — так ткань проще очищалась от жира. Кроме того, мочу применяли в дублении кожи, лечили ей овец и использовали в качестве удобрения для выращивания граната. А самые отчаянные даже полоскали мочой рот, пытаясь достичь белоснежной улыбки.

Моча стала так цениться в хозяйстве, что император Веспасиан обложил налогом общественные уборные, в которых ей торговали.

Римскую империю продали с аукциона

В 193 году на римском престоле сменилось пять императоров. Тогдашний император Коммод не только мало занимался делами государства, но и страдал сильной паранойей. После того как его устранили, на престол взошел один из заговорщиков — Пертинакс. Однако новый правитель не заплатил преторианской страже: гвардейцы, которые охраняли императора, привыкли получать от каждого нового претендента денежное вознаграждение. За эту оплошность преторианцы убили Пертинакса.

Они объявили аукцион: лотом стали престол и вся Римская империя. Богатый сенатор Дидий Юлиан заплатил больше всего, но после двух месяцев правления преторианцы убили и его — за неуплату подарочной суммы. Следующим императором стал Луций Септимий Север, который распустил преторианскую гвардию.

Римляне судили труп папы Формоза

В 897 году прошел судебный процесс, который сейчас известен как "трупный синод". Это были нестабильные времена для римской империи, правители и папы постоянно сменялись. Одного из них — Папу Формоза — даже отправили противники. Поскольку Формоз сильно не угодил правящему императору Ламберту Сполетскому, тот решил устроить над ним суд. Императору было важно, чтобы Формоз даже после своей смерти лично присутствовал на трибунале, а потому тело папы эксгумировали.