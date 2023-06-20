5 вещей, которые вы не знали о древних греках

Возможно, вы знакомы с трудами древнегреческих поэтов и философов, а на досуге читаете мифы о пантеоне богов и подвигах Геракла. Но как много вы знаете о повседневной жизни древних греков?

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Подробнее о том, как жили люди в Древней Греции, — в материале «Рамблера».

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Древние греки добавляли воду в вино

Вино занимало важное место в культуре Древней Греции. В пантеоне даже был бог вина — Дионис. Однако среди обычных людей пьянство воспринималась как высокомерие. Считалось, что лишь бог Дионис мог свободно пить вино без воды и не пьянеть. Поэтому древние греки добавляли воду в вино с расчетом на то, что не смогут сильно напиться. А чтобы сэкономить воду зимой, они клали в кубки снег.

В качестве туалетной бумаги они использовали камни

Поскольку в те времена туалетной бумаги еще не существовало, древние греки находили множество других вещей, которыми ее можно было заменить. В их число входили листья деревьев, кукуруза, скорлупа кокосовых орехов, овечья шерсть, паруса, губки, привязанные к прутьям, и обычная вода. Однако для особых гигиенических целей древние греки использовали камни, гальку или керамические изделия.

Древние греки могли быть немного дальтониками

Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» описывает Средиземное море как «винноцветное». Он в целом использовал мало световых терминов. Это можно объяснить тем, что греки воспринимали цвета совсем не так, как мы сейчас. Вместо того, чтобы назвать конкретный цвет, они обозначали его как оболочку предмета. Поэтому, например, огонь не был красным: он был огненного цвета. По аналогии кожа была цвета кожи, а небо — небесного.

Они использовали специальные средства, чтобы повысить либидо

В древности существовал целый ряд препаратов, которые были предназначены для улучшения сексуальных возможностей мужчин. Некоторые из них позволяли добиться постоянной стимуляции. Мед в сочетании с перцем был одним из самых распространенных и эффективных препаратов. Мужчина наносил смесь на свой половой орган и таким образом увеличивал его.

У них тоже были тесты на беременность