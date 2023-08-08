Пассажирка скупила весь арахис в самолете из-за чувства страха

Пассажирка, страдающая аллергией, так боялась за свою жизнь, что решила выкупить весь арахис, который был на борту самолета. Об этом пишет The Mirror.

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Девушка по имени Леа Уильямс (Leah Williams) направлялась из Дюссельдорфа в Лондон на самолете авиакомпании Eurowings. Она обратилась к экипажу с просьбой не продавать другим пассажирам арахис, но бортпроводницы не пошли ей на встречу. Тогда девушка сама купила все 48 пакетиков арахиса, которые были на борту.

Покупка ей обошлась в 150 фунтов стерлингов (что в переводе на рубли составляет около 18 тысяч). При этом ее билет стоил в три раза меньше.