Пассажирка скупила весь арахис в самолете из-за чувства страха
Пассажирка, страдающая аллергией, так боялась за свою жизнь, что решила выкупить весь арахис, который был на борту самолета. Об этом пишет The Mirror.
Девушка по имени Леа Уильямс (Leah Williams) направлялась из Дюссельдорфа в Лондон на самолете авиакомпании Eurowings. Она обратилась к экипажу с просьбой не продавать другим пассажирам арахис, но бортпроводницы не пошли ей на встречу. Тогда девушка сама купила все 48 пакетиков арахиса, которые были на борту.
Покупка ей обошлась в 150 фунтов стерлингов (что в переводе на рубли составляет около 18 тысяч). При этом ее билет стоил в три раза меньше.
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