Медведь сбежал из клетки и гулял по самолету

Опасный зверь направлялся из Багдада в Дубай, но в какой-то момент сидеть в клетке по всем правилам ему не понравилось. Об произошедшем пишет издание Daily Mail.

Медведя перевозили на пассажирском рейсе из Багдада в Дубай, он находился в грузовом отсеке. О том, что он вырвался на свободу, стало известно только по прилете.

На видео видно, как хищник спокойно гуляет среди багажа. Пассажирам пришлось побыть в самолете некоторое время до эвакуации, а затем специалисты отловили медведя.

Экипажу судна пришлось успокаивать пассажиров, но, к счастью, все обошлось и никто не пострадал.