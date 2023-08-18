В водах гавани в Корнуолле, графстве Великобритании, была замечена синяя акула, которую иногда называют большой голубой акулой. Об этом сообщает издание Cornwall Live, разместившее видео с хищницей.

Незваный гость был замечен в гавани небольшого портового городка Ньюлин местным жителем по имени Уильям Харви. Мужчина является сотрудником компании W Harvey & Sons, которая обеспечивает своих клиентов рыбой и другими морскими обитателями. Уильям наблюдал за лодками, возвращающимися в гавань в обеденный перерыв, когда увидел акулу.

"Я заметил 6-футовую синюю акулу, плавающую в водах гавани. Из всех диких животных, которых я здесь видел, этот гость определенно стал самым большим сюрпризом для меня!", – поделился своими впечатлениями англичанин.

Голубых акул обычно можно увидеть в местных водах в период с июня по октябрь, особенно на южном побережье. Однако они не подплывают так близко к берегу.