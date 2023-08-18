Два питона заползли под крышу жилого дома и напугали жителей

На днях жители дома в районе Саншайн-Кост штата Квинсленд в Австралии услышали странные стуки под крышей своего дома и испугались. Владельцы жилища сразу заподозрили, что громкие звуки создают змеи, потому незамедлительно обратились в специальную службу и вызвали змееловов. Об этом сообщает Daily Mail

Сотрудница компании, приехавшая на помощь к напуганным жильцам, проверила крышу и действительно обнаружила там двух рептилий. Для того, чтобы вызволить змей из-под крыши, девушке пришлось проделать в потолке небольшое отверстие, через которое с помощью специального устройства она достала одного за другим двоих больших ромбических питонов.

В Сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, как ловко и без страха ловец змей справилась с рептилиями. Это привело многих в восторг, а кто-то даже захотел себе футболку с лицом этой смелой девушки.