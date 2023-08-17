Кинолог назвал признаки опасной собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал основные признаки собачьей агрессии. Об этом пишет "Мослента".

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По словам эксперта, перед тем, как напасть, собаки подают предупредительные сигналы, которые необходимо считывать.

Если собака зажмуривается, облизывается, зевает, это указывает на то, что она испытывает дискомфорт, и надо оставить ее в покое. Если этого не сделать, животное может повести себя агрессивно.

Если собака начала показывать зубы, морщить нос и пристально смотреть в глаза, это уже прямая угроза. Рычание может быть сигналом, что скоро она укусит человека.

Кинолог также рассказал, почему собаки проявляют агрессию. Это может быть попытка защитить территорию или потомство, реакция на проблемы со здоровьем, страх, боль, гормоны или же психологическая травма.