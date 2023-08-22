Пенсионер провел 6 часов среди змей-людоедов в Тайланде

77-летний турист из Британии отправился в плавание по реке в Тайланде, однако все закончилось совсем не так, как он ожидал. Об этом рассказывает издание Daily Record.

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Мартин Грант в одиночку сумел пройти по реке около пяти километров, после чего его лодку снесло течением в заросшую высокой травой заводь. Через некоторое время лодка набрала слишком много воды и застряла в иле. Мартин оказался в месте, кишащем опасными змеями. Он вызвал спасателей, однако его поиски заняли длительное время, пока команда спасателей выясняла точное место его нахождения.

В итоге Грант провел 6 часов в зарослях в окружении питонов-людоедов и чудом не пострадал. Он поблагодарил всех, что помог ему выбраться, и отметил, что остаться там ночевать – было бы очень нежелательно.

Пожилого и смелого туриста повезли в больницу, однако он сразу попросился домой. Британец отделался лишь испугом и незначительными порезами на ногах, которые обработали медики.