В Японии создали переводчик с петушиного языка: как он работает

Группа исследователей из Японии утверждает, что нашла способ перевести кудахтанье кур с помощью искусственного интеллекта.

© Unsplash

Как выяснил "Рамблер", удивительное в своем роде исследование провела группа под руководством профессора Токийского университета Адриана Дэвида Чеока. В результате была разработана «система, способная интерпретировать различные эмоциональные состояния кур, в том числе голод, страх, гнев, удовлетворение, волнение и страдания» с помощью передовой техники искусственного интеллекта, которую ученые назвали обучением глубокому эмоциональному анализу.

Видео дня

Японские исследователи отмечают, что этот метод «основан на сложных математических алгоритмах» и может даже использоваться для адаптации к постоянно меняющимся голосовым моделям кур, а это означает, что со временем он станет только лучше в расшифровке «куриных вокализаций».

Чтобы проверить свою новую систему, команда записала и проанализировала образцы голосов 80 кур. Затем они передали эти образцы алгоритму, который связал эти голосовые образцы с различными «эмоциональными состояниями» птиц.

Объединившись с «командой из восьми зоопсихологов и ветеринаров», исследователи смогли определить психическое состояние конкретной курицы с удивительно высокой точностью.

«Результаты наших экспериментов демонстрируют потенциал использования методов искусственного интеллекта и машинного обучения для распознавания эмоциональных состояний кур на основе их звуковых сигналов», — говорится в статье. «Высокие средние вероятности обнаружения каждой эмоции позволяют предположить, что наша модель научилась улавливать значимые закономерности и особенности звуков курицы».

Хотя это может показаться многообещающим, нам следует воспринимать эти результаты с осторожностью. В своей статье исследователи признали, что точность их модели может меняться в зависимости от породы и условий окружающей среды и что «набор данных, используемый для обучения и оценки, может не отражать весь спектр эмоциональных состояний и вариаций кур».

Кроме того, существует множество других способов общения кур, начиная с «других неакустических сигналов, таких как язык тела и социальное взаимодействие».

«Это огромный скачок для науки! И это только начало. Мы надеемся, что сможем адаптировать эти методы искусственного интеллекта и машинного обучения к другим животным и заложить основу для невероятного интеллекта в различных отраслях, связанных с животными.