Что на самом деле думают кошки об объятиях и счастье

Кажется, мы знаем все о наших питомцах, но это далеко не так.

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"Рамблер" расскажет о том, что на самом деле думают кошки об объятиях, счастье и людях.

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О кошках науке известно, меньше, чем о собаках. Дело в том, что собак легко изучать: их можно спокойно взять в лабораторию. Но кошки — совсем не такие существа. Поведение кошки настолько зависит от окружающей среды, что, если вы перенесете ее в лабораторию, то она будет вести себя абсолютно иначе.

Поэтому то, что мы знаем о внутренней жизни домашних кошек, обычно было обнаружено учеными, проводящими исследования в своих же домах.

О некоторых особенностях кошек, которые уже известны специалистам, рассказал доктор Карло Сиракуза из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета изданию The Guardian.

Кошки привязываются к людям

Многие считают, что эти капризные маленькие существа используют людей, но не испытывают к ним чувств. Но кошки привязываются к людям.

Специалист объясняет, что они часто проявляют привязанность физической близостью. Кошки стараются находиться с вами в одной комнате, спать рядом с вами.

«Но, как правило, кошки не любят, когда их берут на руки, обнимают и целуют. Подавляющему большинству кошек это не нравится», — объясняет Сиракуза.

Кошки на самом деле не ведут себя как собаки или люди.

«Кошки — не люди и не собаки. Люди обнимаются и целуются. Собаки очень радуются и прыгают. Кошки ничего подобного не делают. Они гораздо элегантнее. Они приближаются к нам. Они трутся головой. Затем они вступают с нами в контакт и уходят», — так, по словам эксперта, кошки выражают свою привязанность.

Счастье и депрессия

Мы не замечаем, когда кошки несчастны, потому что несчастная кошка сидит неподвижно и почти ничего не делает.

Мы думаем, что если они несчастны, то будут шипеть и царапаться, но для них это крайняя мера. На самом деле несчастная кошка просто замыкается еще больше в себе.

Кошки сохраняют воспоминания