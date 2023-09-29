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Дагестанский фермер вырастил гигантскую тыкву

Фермер Шагавдин из Дагестана вырастил тыкву весом в 250 килограммов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дагестанский фермер вырастил гигантскую тыкву
© Unsplash

Мужчина рассказал, что не первый год занимается выращиванием ткв особого сорта «Атлантик-гигант», однако такого результата достиг впервые. Самая большая тыква, выращенная им до этого, весила всего около 60 килограммов.

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Как признался фермер Шагавдин, он был очень удивлен тому, на сколько огромной получилась выращенная им тыква – ее пришлось поднимать восьми крепким мужчинам.

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