Дагестанский фермер вырастил гигантскую тыкву
Фермер Шагавдин из Дагестана вырастил тыкву весом в 250 килограммов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина рассказал, что не первый год занимается выращиванием ткв особого сорта «Атлантик-гигант», однако такого результата достиг впервые. Самая большая тыква, выращенная им до этого, весила всего около 60 килограммов.
Как признался фермер Шагавдин, он был очень удивлен тому, на сколько огромной получилась выращенная им тыква – ее пришлось поднимать восьми крепким мужчинам.
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