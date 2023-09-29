Как дайвер подружился с двухметровой акулой: видео
Дайвер и фотограф Рик Андерсон проводит много времени, исследуя подводный мир у берегов Австралии.
Во время очередного погружения на дно океана Рик подружился с детенышем бычьей акулы. В течение нескольких месяцев Рик регулярно наблюдал за этой акулой в ее естественной среде обитания. Со временем она перестала бояться Рика и начала больше подплывать ближе.
И вот уже семь лет длится их дружба. Хотя акула выросла огромной, она по-прежнему помнит Рика и каждый раз подплывает к нему, чтобы дать себя погладить.
Дайвер еще не придумал своему другу имя, но он узнает рыбу по рисунку на чешуе.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.
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