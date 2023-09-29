Дайвер и фотограф Рик Андерсон проводит много времени, исследуя подводный мир у берегов Австралии.

Во время очередного погружения на дно океана Рик подружился с детенышем бычьей акулы. В течение нескольких месяцев Рик регулярно наблюдал за этой акулой в ее естественной среде обитания. Со временем она перестала бояться Рика и начала больше подплывать ближе.

И вот уже семь лет длится их дружба. Хотя акула выросла огромной, она по-прежнему помнит Рика и каждый раз подплывает к нему, чтобы дать себя погладить.

Дайвер еще не придумал своему другу имя, но он узнает рыбу по рисунку на чешуе.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.