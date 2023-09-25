Медведь ворвался в лагерь туристов на Курилах
На Курильских островах медведь вломился в лагерь туристов и украл у них тарелку. Об этом сообщает Sakh.online.
Во время похода путешественники разбили лагерь и накрыли на стол. Вскоре на запах еды пришел хищник.
Сначала он попытался залезть в емкость, где находилась основная часть блюда, но у него ничего не вышло. Затем медведь обратил внимание на посуду рядом. Он схватил ее зубами, расплескал содержимое и убежал в кусты.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что медведь пришел к рыбакам и попал на видео.
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