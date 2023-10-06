Многие мечтают приручить диких животных и подружиться с ними. Но обычно это остается фантазией, потому что их не так-то легко заставить делать то, что хочет человек, а некоторые и вовсе не поддаются дрессировке.

Зоологу Дольфу Волкеру все же удалось найти найти способ мирно сосуществовать с хищниками. Он решил провести эксперимент и посмотреть, как отреагируют гепарды на появление человека в их вольере. Волкер принял решение переночевать вместе с большими кошками и понаблюдать, что они будут делать.

Сначала животные лежали отдельно на бетонном полу, но потом хищники начали двигаться ближе к одеялу Дольфа. В итоге гепарды повели себя как обычные домашние кошки, забравшись на теплое одеяло.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.