"Я отрекаюсь от мужчин". Англичанка "развелась" с призраком и стала монахиней

40-летняя певица Брокард из графства Оксфордшир развелась с призраком и стала монахиней. Подробностями о несостоявшемся романе и своей жизни на данный момент англичанка поделилась с изданием Need To Know.

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В 2021 году женщина, как она сама утверждает, "вышла замуж" за призрака Эдвардо, который когда-то в реальной жизни был солдатом, а в наши дни в обличии духа наведывался к ней домой. Правда, вскоре после начала отношений ревнивый полтергейст обвинил возлюбленную в измене, и пара рассталась.

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Несмотря на это Эдвардо продолжал захаживать в гости к бывшей жене, чем сильно ей докучал. Проблема заключалась в том, что он преследовал Брокард и вне дома, принимая разные обличия.

В результате певица решила, что единственный вариант спастись от назойливого бывшего мужа – уйти в монастырь. По словам женщины, это единственное место, где Эдвардо не может ее достать.

"Надеюсь, что он наконец успокоится, если я обращусь к Богу и поселюсь в монастыре. Я отрекаюсь от мужчин, но не знаю, как справлюсь с таким образом жизни – я очень страстная женщина".