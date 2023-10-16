Составлен рейтинг самых известных российских привидений

Призрак бродящей по дому Железнова в Екатеринбурге супруги вошел в рейтинг самых известных привидений страны. Его составил сервис tutu.ru, сообщает "Уральский меридиан".

© Unsplash

В начале прошло века в расположенном на улице Розы Люксембург, 56 в Екатеринбурге доме проживала супружеская пара Железновых. Однажды женщина отправилась в театр на премьеру балета Шарля Гуно "Ромео и Джульетта", где у нее случилось кровоизлияние в мозг. Считается, что с тех пор душа женщины так и не обрела покоя.

В пятерку паранормального списка также попали призраки обитающего в Михайловском замке Петербурга Павла Первого, танцовщицы в Доме Игумнова в Москве, Эльзы в заброшенной даче в Пятигорске и Пиковой Дамы на Малой Морской.

На шестой и седьмой позициях расположились духи Панночки из Дома со слонами в Самаре и привидение чернокнижника Якова Брюса в усадьбе Глинки в Московской области.