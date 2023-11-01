Девушка решила стать кошкой и удивила миллионы людей

Итальянка решила превратить в себя в человекообразную кошку. Об этом сообщает The New Post.

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К своим 22 годам Кьяра Дель Абате уже внесла в свое тело более 20 изменений. Большинство из них направлены на то, чтобы девушка стала выглядеть, как человекообразная кошка. О своих преображениях итальянка рассказывает в TikTok, где ее ролики набирают миллионы просмотров.

Абате призналась, что на изменения ее вдохновили подписчики, которые утверждали, что она похожа на кошку.

Блогерша уже заострила уши, сделала перманентную подводку глаз и зататуировала белки глаз зеленым цветом. Девушка также намерена разрезать верхнюю губу, изменить форму зубов и сделать операцию на глазах, чтобы придать им более вытянутую форму.

Кроме того, итальянка планирует сделать хвост-имплант и много татуировок для имитации шерсти.