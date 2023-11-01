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Девушка решила стать кошкой и удивила миллионы людей

Итальянка решила превратить в себя в человекообразную кошку. Об этом сообщает The New Post.

Девушка решила стать кошкой и удивила миллионы людей
© Соцсети

К своим 22 годам Кьяра Дель Абате уже внесла в свое тело более 20 изменений. Большинство из них направлены на то, чтобы девушка стала выглядеть, как человекообразная кошка. О своих преображениях итальянка рассказывает в TikTok, где ее ролики набирают миллионы просмотров.

Изобретения, которые опередили свое время

Абате призналась, что на изменения ее вдохновили подписчики, которые утверждали, что она похожа на кошку.

Блогерша уже заострила уши, сделала перманентную подводку глаз и зататуировала белки глаз зеленым цветом. Девушка также намерена разрезать верхнюю губу, изменить форму зубов и сделать операцию на глазах, чтобы придать им более вытянутую форму.

Кроме того, итальянка планирует сделать хвост-имплант и много татуировок для имитации шерсти.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что блогер пожаловалась на трудности офисной работы.

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