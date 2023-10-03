На протяжении всей истории человечества появлялись ученые и изобретатели, чьи идеи опережали свое время.

Например, в Древней Греции в I веке до н.э. математик Герон изобрел автоматические двери. Этот механизм он назвал "машина №37". С помощью костра и сосуда с водой он сделал устройство, которое автоматически открывало двери в храм.

Первый насос для тушения пожара тоже был изобретен в Древней Греции механиком Ктесибием. Это изобретение упоминается в трудах, написанных в I веке до н. э.

Такие новаторские изобретения заложили фундамент для технологического прогресса последующих поколений.

Об остальных изобретениях рассказали в видео на канале @Kikbrains.