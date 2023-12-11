5 поводов для паники Землян в 2024 году

Последние несколько лет выдались для человечества непростыми. После эпидемии коронавируса мир охватила политическая нестабильность. На фоне новостей многим может показаться, что наступающий 2024 год не принесет ничего хорошего.

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О самых больших опасениях пользователей сети касаемо 2024 года читайте в нашем материале.

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Ледник размером с два Петербурга

В 2023 году от Антарктиды откололся гигантский ледник. В сети пишут, что по размерам он как два Санкт-Петербурга. Пользователи социальных сетей опасаются, что вскоре он может стать причиной глобальной катастрофы. Ученые в свою очередь следят за его передвижением, но точных прогнозов пока что дать не могут, но и пугать народ не спешат.

На данный момент глыба льда площадью около 4 170 квадратных километров движется вдоль берегов Антарктиды со скоростью 150 километров в месяц. Ее маршрут зависит от погоды и течения. Но, как предполагают ученые, скоро айсберг вынесет на чистую воду, где он начнет таять. Для человека и судоходства такие ледяные гиганты опасности не представляют. А вот для пингвинов и морских обитателей они могут стать настоящей катастрофой. Первым они перекрывают доступ к воде, а у вторых опресняют ее, делая непригодной для жизни.

«Пятно» на Солнце

В декабре 2023 года астрономы зафиксировали на Солнце зияющее черное пятно. Оно выглядит как яма на теле единственной звезды Солнечной системы, будто грозясь пожрать источник света и тепла для жителей Земли. Пользователи социальных сетей бьют тревогу, опасаясь, что солнечная буря уничтожит интернет и оборудование, на которых сегодня завязано практически все.

Ученые утверждают, что пятно направлено в сторону голубой планеты с 4 декабря. Предполагалось, что оно действительно может испускать сильное излучение, которое спровоцирует перебои в электронике на Земле. Но, как оказалось, потоки от Солнца не такие интенсивные, как ожидалось. В будущем они рискуют спровоцировать магнитную бурю, но не самого высокого класса. Предыдущие наблюдения за подобными явлениями показывают, что они продерживаются не более 27 дней.

Комета с «рогами дьявола»

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Летом 2024 года к Земле приблизится 30-километровая комета размером в три Эвереста. Исследователи прозвали ее кометой с «рогами дьявола», потому как выглядит она как шар с горящими отростками. Последние выросли на ней летом после взрыва. Возможно, на ней действуют ледяные вулканы. За собой комета тащит горящий хвост, состоящий из воды и метана.

Согласно подсчетам ученых, к Земле комета с «рогами дьявола» приблизится уже 2 июня 2024 года. В СМИ этот день называют наиболее опасным. Последствия приближения кометы к голубой планете на данный момент неизвестны. Похожая комета, но меньше по размеру, взорвалась в 1908 году над сибирской тайгой, повалив десятки миллионов деревьев. Нынешняя космическая странница должна пройти мимо Земли на расстоянии 144 миллионов километров. Однако не исключена вероятность, что очередной взрыв может изменить ее траекторию.

Новая пандемия

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После пандемии коронавируса многие острее реагируют на новости о появлении очередной изученной болезни. Прошлый опыт показал, что невидимый человеческому глазу вирус в силах парализовать работу и жизнь на планете с населением в восемь миллиардов человек.

В конце 2023 года в Китае, откуда четыре года назад пришел коронавирус, зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонии. Позже ее вспышки зарегистрировали в других странах. Медики утверждают, что эта разновидность пневмонии хорошо лечится. А в Поднебесной не вводили каких-либо карантинных мер, поэтому бояться нечего. Впрочем, никакие увещевания врачей не способны отвлечь народ от того, чтобы начать опасаться, как бы этот недуг не стал поводом для новой пандемии.