В партиях консервированной фасоли нашли смертельно опасные резиновые шарики

Запеченную фасоль, продаваемую в крупных супермаркетах, срочно отзывают из-за того, что в ней могут содержаться маленькие резиновые шарики.

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По данным Daily Mail, запеченную фасоль, продаваемую в крупных супермаркетах Великобритании, срочно отзывают из-за опасений, что в ней могут содержаться маленькие резиновые шарики. Затронуты продукты под собственными брендами Asda, Sainsbury's и Tesco, а также один из видов фасоли Branston's.

Агентство по пищевым стандартам, распространившее предупреждение, заявило:

«Если вы купили вышеуказанные продукты, не ешьте их. Вместо этого верните их в магазин, где они были куплены, и получите полный возврат средств.



Если вам нужна дополнительная информация, обратитесь в службу поддержки клиентов соответствующих брендов».

Резиновые шарики используются в процессе производства бобов и каким-то образом попали в банки. При этом есть опасения, что шарики диаметром около 2,5 см могут представлять опасность удушья.