5 безумных новогодних рекордов

Новый год – любимый многими праздник, который побуждает проявлять креативность не только в выборе подарков и украшении своего гнездышка. Некоторые люди с особо богатым воображением предпочитают проявлять свой талант иным образом – ставить умопомрачительные и порой даже странные рекорды.

© Unsplash.com

О некоторых из них и пойдет речь. “Рамблер” рассказывает о самых безумных новогодних рекордах, которые удивят даже самых пристрастных читателей.

Видео дня

Самый большой салат “Оливье”

Считается, что традиционное новогоднее блюдо придумал француз Люсьен Оливье, живший в 19 веке. Он работал в знаменитом московском ресторане “Эрмитаж”. Современная рецептура довольно сильно отличается от первоначальной задумки, но представить настоящий русский Новый год без салата просто невозможно. Любовь к этому блюду побудила жителей Оренбурга приготовить самый большой салат “Оливье” в 2012 году. ДЛя приготовления были использованы 5000 яиц, 220 килограмм картофеля и 200 литров майонеза. А общий вес блюда составил 1814 килограммов.

Самый большой снеговик

Кто в детстве не любил лепить снеговиков? Однако жители американского города Бетель зашли значительно дальше и слепили невероятного гиганта высотой в 37 метров. Назвали снеговика Олимпией, в честь губернатора, который носил имя Олимпия Сноу. Снеговик получился действительно большой – вместо рук “строители” использовали ели, а в качестве ресниц – лыжи.

Самое старое письмо для Санты Клауса

Уже более ста лет назад брат и сестра, Ханна и Фред, написали письмо святому Николаю с просьбой порадовать их подарками на Рождество. В этом факте мало удивительного, однако письмо сохранилось до наших дней. Оно – уникальный пример того, что просили дети более столетия назад. Так, Ханна и Фред были бы рады получить в качестве подарка куклу, плащ и сладости.

Самый большой пряничный домик

На что только не готовы пойти люди, чтобы оставить свой след в истории. В 2010 году члены Клуба традиций Техасского университета соорудили большой дом, который состоял исключительно из пряников. Усадьба получилась величественная: высота дома достигала 6 метров, длина составляла 18,28 метров, а ширина – 12,8 метров. На производство всех пряников, участвующих в постройке, использовали 816 килограммов масла, 1360 килограммов сахара, 7200 яиц и 3265 килограммов муки.

Самая массовая новогодняя вечеринка