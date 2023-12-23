В Лондоне украли дорожный знак с новым граффити Бэнкси
Изображение трёх чёрных беспилотников от анонимного художника появилось на красном восьмиугольном знаке STOP на юго-востоке британской столицы. Своё авторство всемирно известный художник подтвердил в запрещённой соцсети. Правда, уже через час знак с улиц Лондона пропал — его похитили неизвестные.
На новой работе Бэнкси изображены были три чёрных беспилотника. Антивоенная тематика очевидна, но что именно хотел сказать художник неизвестно. Британские СМИ интерпретируют её как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.
Кто похитил знак с граффити тоже неизвестно. Но в Сети разошлось видео, где двое неизвестных скручивают знак со столба и скрываются.
Бэнкси — один из самых востребованных и известных уличных художников современности. Своё имя он скрывает, хотя в одном из интервью разрешил называть себя Робби. В своих работах он не раз обращался к антивоенной тематике. Например, в 2005 году в Палестине он нарисовал несколько больших граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от территории Израиля.