В Лондоне украли дорожный знак с новым граффити Бэнкси

Изображение трёх чёрных беспилотников от анонимного художника появилось на красном восьмиугольном знаке STOP на юго-востоке британской столицы. Своё авторство всемирно известный художник подтвердил в запрещённой соцсети. Правда, уже через час знак с улиц Лондона пропал — его похитили неизвестные.

На новой работе Бэнкси изображены были три чёрных беспилотника. Антивоенная тематика очевидна, но что именно хотел сказать художник неизвестно. Британские СМИ интерпретируют её как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.

Кто похитил знак с граффити тоже неизвестно. Но в Сети разошлось видео, где двое неизвестных скручивают знак со столба и скрываются.