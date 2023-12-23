В Перми рабочий разрушил купол главной новогодней елки

Во время строительства городка водитель спецтехники повредил купол новогодней елки на эспланаде в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Во время строительства городка водитель повредил укрепление купола новогодней елки на эспланаде. Он нарушил инструкции по работе на площадке», — сообщили в telegram-канале администрации Перми.

В ближайшее время купол будет восстановлен, а происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка. В отношении сотрудника подрядной организации будет проведена проверка.