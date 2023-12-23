Лучшие мемы декабря в российских соцсетях

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Снегопад сменяется дождем в декабре, но это уже никого не удивляет!
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Снегопад сменяется дождем в декабре, но это уже никого не удивляет! 
© Соцсети
Если решите приготовить на Новый год салат с гранатом, вас ждет кровавая битва...
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Если решите приготовить на Новый год салат с гранатом, вас ждет кровавая битва... 
© Соцсети
Ждем папу с корпоратива...
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Ждем папу с корпоратива... 
© Соцсети
Давайте уже после Нового года!
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Давайте уже после Нового года! 
© Соцсети

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Конец 2019-го и начало 2024-го.
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Конец 2019-го и начало 2024-го. 
© Соцсети
Ох, как бодрит вечер в три часа дня!
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Ох, как бодрит вечер в три часа дня! 
© Соцсети
Это Россия, друзья!
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Это Россия, друзья! 
© Соцсети
Все меняется...
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Все меняется... 
© Соцсети
А вы уже приготовили пряничный домик? Есть идея получше...
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А вы уже приготовили пряничный домик? Есть идея получше... 
© Соцсети

К концу декабря большинство из нас подходит без сил — слишком много задач копится к концу года. В этой бесконечной гонке нужно быть аккуратнее, чтобы совсем не загнать себя в угол.

Для того, чтобы окончательно не перегореть, нужно вовремя отвлекаться от всех проблем. Идеальный способ — полистать соцсети, но избегая новостных каналов. Поэтому смотрите мемы! Хороший юмор помогает всегда!

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