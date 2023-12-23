Лучшие мемы декабря в российских соцсетях
К концу декабря большинство из нас подходит без сил — слишком много задач копится к концу года. В этой бесконечной гонке нужно быть аккуратнее, чтобы совсем не загнать себя в угол.
Для того, чтобы окончательно не перегореть, нужно вовремя отвлекаться от всех проблем. Идеальный способ — полистать соцсети, но избегая новостных каналов. Поэтому смотрите мемы! Хороший юмор помогает всегда!
Самые актуальные мемы декабря 2023 — в подборке "Рамблера".
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