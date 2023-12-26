Самые странные рекорды, которые установили в 2023 году

В 2023 году было поставлено немало странных рекордов — от самого крупного пожертвования грудного молока до самой громкой отрыжки.

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О самых безумных рекордах, которые были установлены в 2023 году, — в материале «Рамблера».

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Наибольшее количество посещений Диснейленда подряд

С 2012 года 50-летний Джефф Райтц, владелец годового пропуска на посещение Диснейленда, совершил 2 995 визитов в парк, не отдохнув ни дня, что позволило ему стать рекордсменом по количеству посещений Диснейленда подряд.

После 366 дней непрерывного посещения парка развлечений Диснейленд подарил Джеффу корзину с подарками и сертификаты о присвоении звания Почетного гражданина. Они также предложили ему ужин по завершении второго года. И наконец, в 2017 году, когда он достиг 2000-го дня, ему вручили рюкзак с подарками.

Самый высокопоставленный пингвин в мире

Генерал-майор сэр Нильс Олав III, барон островов Буве, является самым высокопоставленным пингвином в мире. 21-летний королевский пингвин живет в Эдинбургском зоопарке в Шотландии (Великобритания), и в начале этого года его повысили в должности, что позволило ему еще больше подняться по карьерной лестнице.

В 1961 году, когда норвежская королевская гвардия посетила Эдинбургский военный фестиваль для проведения учений, майор Нильс Эгелиен восхитился полком пингвинов, сказав, что царственный марш королевских пингвинов напомнил ему о том, как маршируют солдаты королевской гвардии.

Когда они вернулись в Эдинбург в 1972 году, Эгелиен организовал, чтобы полк принял одного из королевских пингвинов в качестве своего собственного военного талисмана. Сэр Нильс был назван в честь майора Эгелиена и короля Норвегии Олава V и первоначально был младшим капралом. Но, что интересно, сейчас он превосходит майора, в честь которого его назвали, благодаря многочисленным повышениям в звании на протяжении многих лет.

Самое большое пожертвование грудного молока одним человеком

Элизабет Андерсон-Сьерра — мама троих детей, вскормившая тысячи малышей и даже спасшая жизни нескольких недоношенных детей.

Уроженка Алохи, штат Орегон, США, установила рекорд по самому большому пожертвованию грудного молока одним человеком, передав в банк молока 1 599,68 литра в период с 20 февраля 2015 года по 20 июня 2018 года. Это эквивалентно 800 двухлитровым бутылкам колы.

У Элизабет синдром гиперлактации — состояние, при котором происходит чрезмерное выделение грудного молока из-за повышенной его выработки.

Самая громкая отрыжка среди женщин

Кимберли «Кимикола» Винтер из Мэриленда, США, побила рекорд по самой громкой в мире отрыжке (женской).

Громкость ее отрыжки составила 107,3 децибела, превзойдя предыдущий рекорд в 107 дБ, установленный Элизой Каньони (Италия) в 2009 году. Мужской рекорд принадлежит Невиллу Шарпу (Австралия), который издал отрыжку громкостью 112,7 дБ в 2021 году.

Рекордная отрыжка Кимберли громче, чем у блендера (70-80 дБ), ручной электродрели (90-95 дБ) и даже некоторых мотоциклов на полном ходу (100-110 дБ).

Самый длинный парик ручной работы

Нигерийская мастерица Хелен Уильямс создала самый длинный в мире парик ручной работы длиной 351,28 метра. На подготовку парика Хелен потратила 11 дней и более двух миллионов найр (2 493 доллара).

Сконструировав подложку из сетки для парика и черной ткани, прикрепленной к велосипедному шлему, она сделала шиньон, используя 1 000 пучков волос, 12 баллончиков спрея для волос, 35 тюбиков клея для волос и 6 250 заколок.

Самый большой торт-платье

Наташа Колин Ким Фа Ли Фокас из Швейцарии создала самый большой носимый торт-платье весом 131,15 кг.