Полицейские вернули хозяйке собаку под Новый год

«История случилась в канун новогодней ночи. Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы 16-го батальона ДПС второго полка ДПС (южный) на участке автодороги М4 «ДОН» в районе дер. Колтово городского округа Кашира увидели испуганную собаку породы джек-рассел-терьер. Пес метался по проезжей части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи правопорядка поближе подъехали к животному и вышли из автомобиля. Собака обрадовалась полицейским и сама подбежала к ним, а затем запрыгнула в патрульное транспортное средство. Было принято решение доставить животное в подразделение, обогреть, накормить и дать объявление в местные социальные сети, чтобы скорее найти хозяина.