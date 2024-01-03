Первый случай виртуального группового изнасилования расследуют в Британии

Полиция Великобритании приступила к расследованию первого инцидента, связанного с групповым сексуальным насилием над несовершеннолетней девушкой в метавселенной. Об этом сообщило издание New York Post.

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По данным СМИ, группа неизвестных напала в игре на персонажа шестнадцатилетней девушки. По словам полиции, сейчас подросток испытывает реальную психологическую травму от онлайн-насилия, которое реализовали с ее виртуальным героем.

«На жертву оказывается эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», — пишет издание.

На текущий момент сотрудники британской полиции еще не готовы адаптировать законодательство под новый формат сексуального насилия. Они трактуют его как физическое изнасилование.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил, что два четырнадцатилетних подростка надругались над учеником третьего класса на Сахалине. Инцидент произошел, когда школьники собрались в квартире на тусовку. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».