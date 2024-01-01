Невестке выставили чек на 255$ за рождественский ужин

На организацию праздников, как правило, уходит много сил, времени и денег. Чего стоит один только стол: нужно запастись закусками, горячим и десертами, чтобы никто из гостей не остался голодным.

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Разнообразное меню может нанести урон кошельку. Его, по всей видимости, прочувствовало на себе одно семейство: после рождественского ужина золовка выставила своей невестке счет на 255 долларов, о чем пишет издание The Mirror.

Девушка рассказала, что была приглашена в дом сестры своего мужа на празднование Рождества. Помимо них на застолье присутствовали человек 20, и почти каждый принес с собой угощения.

После того, как стол был накрыт, собравшиеся заняли свои места и стали наслаждаться вечером. Он прошел отлично: все поговорили по душам, обсудили последние новости и наелись вкусных блюд.

Но приятное впечатление от встречи было перечеркнуто на следующее утро: по словам невестки, утром на электронной почте ее ждал чек от золовки на 255 долларов.

«Мой муж хочет заплатить, чтобы поставить точку в этой ситуации. А вот я хочу попросить ее перечислить мне деньги за то, что я помогала ей с приготовлением большей части блюд для рождественского ужина», – пишет автор истории.