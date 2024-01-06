Мужчина подал в суд на Dunkin' Donuts, получив травмы из-за взрыва туалета
Один из клиентов подал иск против Dunkin' Donuts, утверждая, что пострадал от взрыва унитаза в одном из заведений сети кофеен в центральной Флориде. Об этом пишет HuffPost.
Пол Керуак потребовал более 100 000 долларов в рамках иска и заявил, что он получил "серьезные и долгосрочные травмы" после взрыва туалета в мужской уборной в одном из заведений Dunkin' в Винтер-Парке, штат Флорида, год назад.
В результате взрыва Керуак оказался покрыт человеческими фекалиями, мочой и обломками. После инцидента он вышел из туалета и обратился за помощью к работникам и менеджеру магазина. Один из сотрудников сказал ему, что они знают о "проблеме с туалетом", так как в прошлом уже были подобные случаи. При этом подробности взрыва не раскрываются.
В иске говорится, что Керуак получил "телесные повреждения", и с момента происшествия в январе 2022 года ему требуется психиатрическая помощь и консультации.